Via libera ai fondi per i festival del cinema

Pubblicata la graduatoria definitiva delle kermesse che accederanno ai contributi regionali. Sono 19 gli eventi in programma, assegnato quasi mezzo milione di euro

PALERMO – La graduatoria definitiva dei contributi concessi ai festival e le rassegne cinematografiche per l’anno 2023 è stata approvata e pubblicata. Dalla graduatoria provvisoria sono stati fatti dei ricalcoli. L’associazione culturale Southmovie di Agrigento, infatti, ha comunicato di non accettare il contributo assegnato per la realizzazione della manifestazione “Sicilymovie – festival del cinema di Agrigento”, per un totale di 8.560,40 euro. Tale cifra, quindi, è stata riassegnata e spalmata agli altri organizzatori dei festival e delle rassegne indicate nel piano di riparto approvato, attraverso il ricalcolo del coefficiente utilizzato per l’allineamento del totale delle agevolazioni singolarmente erogabili alla disponibilità finanziaria dell’avviso pubblico, per un totale di 485 mila euro. Ogni beneficiario dovrà dare comunicazione al dipartimento regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo di ogni modifica o variazione intervenuta dopo la presentazione dell’istanza, all’ente o al progetto.

Dovranno quindi procedere alla presentazione della rendicontazione entro 90 giorni dalla data del decreto di concessione del contributo, o dalla data di conclusione della manifestazione. I loghi dell’assessorato regionale e della Siciliafilm commission dovranno essere riportati su tutti i materiali informativi, manifesti pubblicitari e promozionali, locandine e qualunque altra pubblicazione riferita alla manifestazione.

Le manifestazioni finanziate

Nell’elenco, diverse sono le manifestazioni finanziate che si ripropongono ormai da anni, diventando dei capisaldi nel panorama culturale siciliano. Si va dall’Efebo d’oro Film Festival, premio internazionale di cinema e narrativa, giunto alla 45esima edizione. Altra manifestazione di grande rilevanza è l’Ortigia Film Festival, a Siracusa, fondato nel 2009 dall’associazione culturale Sa.Li.Ro’, che promuove, stimola e sostiene la cultura cinematografica e dell’audiovisivo italiana e internazionale con particolare attenzione al cinema più giovane e innovativo.

All’interno della lista, anche rassegne che si occupano di approfondire tematiche un po’ più di nicchia. Ad esempio, il Festival della comunicazione e del cinema archeologico, dedicato alla divulgazione del mondo antico attraverso le arti visive, che si svolge ogni anno nel mese di ottobre a Licodia Eubea, piccolo borgo nel cuore degli Iblei. L’obiettivo principale del Festival è quello di rendere la disciplina archeologica “pubblica”, ovvero di sensibilizzare la società civile ai grandi temi dell’archeologia, della storia e dell’arte e rendere lo studio del mondo antico più accattivante e comprensibile, attraverso l’arte cinematografica. Ancora, il Salina DocFest, a Salina in provincia di Messina, il festival internazionale del documentario narrativo, una forma di audiovisivo che racconta la realtà senza dimenticare i meccanismi della narrativa tradizionale, giunto alla 17esima edizione.

Non manca il cinema che guarda alla società che cambia, come il Sicilia queer international new visions Filmfest 2023, alla 13esima edizione, nella sua sede storica di Palermo. Ancora, a Bagheria, l’Animaphix Nuovi linguaggi contemporanei Film Festival, la cui organizzazione ha l’obiettivo di promuovere e diffondere l’arte e la cultura del cinema d’animazione in Sicilia.

Il bando per l’assegnazione dei contributi prende le mosse dalla legge regionale del 21 agosto 2007, che ha impegnato la regione siciliana a perseguire l’obiettivo di incentivare la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, per rafforzare e qualificare le imprese locali, attrarre le produzioni nazionali e internazionali, favorire la crescita professionale degli operatori del settore, diffondere la conoscenza dell’Isola.