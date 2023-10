Tragedia in via Torino, madre e figlio muoiono accoltellati in casa: fermato un 67enne

Shock in via Torino a Vignola, in provincia di Modena. Il presunto autore del duplice omicidio sarebbe stato fermato.

Duplice omicidio nella serata di ieri a Vignola, in provincia di Modena. Una donna di 88 anni e il figlio di 66 sono stati trovati senza via poco prima delle 21 nella loro abitazione di via Torino.

La ricostruzione dell’accaduto

A quanto pare, le due vittime sarebbero state uccise a coltellate in occasione di una lite scoppiata in famiglia. A avvertire le forze dell’ordine sarebbero stati i vicini di casa, spaventati dalle urla provenienti dall’abitazione.

Sul posto si sono presentati i carabinieri, i quali avrebbero già individuato il presunto responsabile del duplice omicidio.

Si tratterebbe, a quanto pare, di un 67enne figlio e fratello delle due vittime. Il presunto omicida sarebbe stato portato via dalla villetta in ambulanza e trattenuto dai carabinieri per accertamenti.