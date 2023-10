Viabilità e sicurezza, Comune al lavoro a Noto

L’Amministrazione ha portato a termine una serie di interventi sul territorio cittadino: dalla manutenzione dell’impianto di depurazione di contrada Passo Abate, all’ammodernamento dell’ex mercato

NOTO (Sr) – Ultimati alcuni importanti interventi nel territorio comunale di Noto. Tra questi figura l’inaugurazione del nuovo accesso lungo la Strada Provinciale 19 Noto-Pachino (tra l’undicesimo e il dodicesimo chilometro) e la strada in contrada Sichilli: l’opera denominata “Strada Sichilli-Timponazzo”.

“A marzo – dichiarano il primo cittadino, Corrado Figura, e il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Salvatore Veneziano – avevamo autorizzato una convenzione tra il Comune di Noto e un soggetto privato, per la realizzazione di questo progetto, senza oneri per la Pubblica amministrazione, migliorando di netto la viabilità in questo tratto di strada”.

“Si tratta di un intervento importante per garantire la sicurezza stradale dei nostri cittadini, in quanto la zona posta in esame si era resa particolarmente pericolosa – proseguono i due amministratori -. Sin dal nostro insediamento, abbiamo incentivato il partenariato pubblico-privato, facendo crescere la volontà di soggetti privati che chiedono di contribuire nel programma di rigenerazione e riqualificazione del territorio comunale”.

“Tra gli obiettivi primari – concludono Figura e Veneziano – ci siamo posti la riqualificazione di aree fortemente compromesse, nell’ambito dell’assetto e tutela del territorio e con l’intento di valorizzarne le risorse ambientali naturali”.

Completati anche gli interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto di depurazione di contrada Passo Abate. I lavori eseguiti hanno interessato importanti sezioni dell’impianto, con l’obiettivo di migliorare la capacità depurativa, da tempo compromessa in quanto l’impianto è stato realizzato più di cinquant’anni fa. Nella sezione iniziale di pretrattamento, l’attuale sistema, che prevedeva solo una grigliatura grossolana, è stato sostituito da un filtro rotativo a tamburo, in grado di abbattere una buona parte dei materiali in ingresso. Nelle due vasche di percolazione, invece, si è provveduto alla sostituzione dei distributori rotanti (a due bracci) con un nuovo sistema a 4 bracci.

Sono anche state sostituite 3 elettropompe nella vasca di sollevamento iniziale, nel pozzetto di sollevamento dei percolatori e nel pozzetto di ricircolo. Si è provveduto, infine, al rifacimento di buona parte dell’impianto elettrico oramai obsoleto e fuori norma.

Inaugurata anche la nuova sede del Centro Incontro Anziani, in via Bacci (ex mercato). Dopo 25 anni è stata data una sede stabile, di proprietà comunale, agli anziani, dove potranno trascorrere momenti di socializzazione.

I locali dell’ex mercato, inoltre, sono stati rimodernati e dotati di una sala multimediale (per la proiezione di film) con computer a libero utilizzo, e di grandi ambienti dedicati alle loro attività.

Infine sono stati inaugurati due parchi giochi per i bambini. Il primo in piazza Bolivar, dove sono stati installati i nuovi giochi e una pavimentazione anti-trauma in gomma, sopraelevata rispetto al piano pavimentato. Il secondo in Piazza Sgroi dove sono stati installati due giochi a molla, l’altalena, il bilico e la pavimentazione anti-trauma in gomma.

“L’inclusione, la socializzazione e l’aggregazione dei nostri figli non possono essere trascurati – afferma il sindaco Figura -. Insieme alla mia amministrazione vogliamo garantire ai bambini che vivono il nostro territorio la massima partecipazione al gioco”.