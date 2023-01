Vibonese-Catania, cambia il giorno del match: ecco quando si giocherà

Cambia la data della partita tra Vibonese e Catania. Lo spostamento è dovuto a ragioni di sicurezza, ecco quando si giocherà.

Cambio di data per Vibonese-Catania, match di Serie D in programma originariamente per domenica 29 gennaio 2023. Il Dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha infatti accolto la comunicazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Vibonese-Catania, i motivi dello spostamento

Il motivo dello spostamento della gara valida per la 21esima giornata del Girone I del campionato di Serie D da ricondurre alla concomitanza del match Messina-Catanzaro di Lega Pro.

Il match tra Vibonese e Catania è stato anticipato a sabato 28 gennaio alle ore 14.30. La Lega consente comunque alle società di poter concordare un orario differente rispetto a quello deciso dal Dipartimento.