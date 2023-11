VIDEO | 50 Cent in concerto, 84enne balla scatenata tra il pubblico

Un'anziana signora di 84 anni è stata immortalata mentre balla e canta scatenata al concerto del rapper statunitense 50 Cent

La passione per la musica non ha età e, anzi, proprio la musica riesce ad unire generazioni diverse. Le immagini incredibili arrivano dal concerto di 50 Cent, con il rapper statunitense che ha pubblicato un video che immortalava un’anziana signora di 84 anni letteralmente scatenata tra il pubblico.

50 Cent: “Senza dubbio la mia fan preferita”

Lo stesso artista ed attore ha apprezzato la presenza della donna, sottolineando in un post come l’anziana sia entrata nelle sue grazie. “Di gran lunga la mia fan migliore di stasera, stava spaccando con me”. Anche sul web, naturalmente, elogi e apprezzamenti per l’arzilla signora.

