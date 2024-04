VIDEO | Assalto a coltellate in chiesa: feriti il vescovo e alcuni fedeli

Il vescovo Mar Mari Emmanuel e alcuni fedeli sono stati accoltellati durante la messa in una chiesa cristiana assira di Wakeley

Paura a Sydney dove diverse persone, tra cui il vescovo Mar Mari Emmanuel, sono stati accoltellati durante la messa in una chiesa cristiana assira di Wakeley. Secondo i media australiani i feriti non sarebbero in gravi condizioni. La polizia ha già annunciato l’arresto di un uomo. Nei video diffusi sui social si vede l’aggressore avvicinarsi al vescovo che sta celebrando la messa e colpirlo con un oggetto che però non si riesce a distinguere.

Le condizioni dei feriti: via all’inchiesta



In un comunicato la polizia ha affermato che diverse persone hanno riportato “ferite” e che “nessuno è in pericolo di vita e tutti sono curati dai medici del Nuovo Galles del Sud”. Le autorità hanno precisato che è stata avviata un’inchiesta e che la comunità locale è stata invitata a evitare la zona.