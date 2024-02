VIDEO | C’è chi la scarica e chi no, Amadeus su Ferragni: “Chiara a Sanremo? Le avrei detto sì”

Incalzato da una domanda scomoda della ex iena Enrico Lucci, il direttore artistico del Festival non si fà trovare impreparato

“Dato che John Travolta e Russell Crowe non li hai invitati tu, se si autoinvitasse Chiara Ferragni, la faresti salire sul palco per farci capire quali sono stati i suoi errori di comunicazione?”, “Se me lo avesse chiesto, glielo avrei permesso”. Questa la risposta, che inutile aggiungerlo ha lascito basiti molti tra i presenti, data da Amadeus in conferenza stampa alla ex iena Enrico Lucci. Solo ieri il conduttore aveva svelato che dividerà con l’imprenditrice la multa di 175mila euro ricevuta dall’Antitrust per la pubblicità occulta a Instagram sul palco di Sanremo.

Spiazzante

Dunque, nel momento mediatico e crediamo personale particolarmente difficile attraversato dall’imprenditrice Chiara Ferragni, accusata di truffa aggravata riguardo lo scandalo falsa beneficienza, a non mollarla, dopo averla avuta come partner sul palco dell’Ariston lo scorso anno è proprio il “pentadirettore” artistico del Festival Amadeus. Il momento polemico relativo all’influencer è arrivato in conferenza stampa, complice una domanda di Enrico Lucci dalla quale il direttore artistico non si è fatto trovare impreparato.