VIDEO | Vernice e critiche, gli attivisti di Ultima Generazione imbrattano l’albero Gucci a Milano

Gli attivisti di Ultima Generazione colpiscono ancora: questa volta, l'albero Gucci in centro a Milano.

Intorno alle 11.30 di questa mattina, gli attivisti di Ultima Generazione hanno imbrattato con della vernice arancione l’albero Gucci esposto in Galleria Vittorio Emanuele a Milano.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Albero Gucci di Milano imbrattato, ecco perché

La lotta al mondo del lusso a beneficio dei “poveri” è la missione prima dell’organizzazione no profit Ultima Generazione. Sulla pagina Twitter si legge in un post: “Il mondo che ci vendono come raggiungibile, non lo è. Il sistema in cui viviamo non è sostenibile, né economicamente né ecologicamente. Ci serve un #FondoRiparazione per i danni, non l’ennesima ostentazione del lusso e di uno stile di vita irraggiungibile”.

Guarda tutti i video virali, visita la QdSTv CLICCA QUI

Fonte video: Twitter – Ultima generazione