VIDEO | Drammatica carambola: gli cade pistola dai pantaloni e ferisce un uomo

In un pub, un cliente ha accidentalmente lasciato cadere una pistola nascosta nei propri pantaloni: il proiettile vagante ha colpito un uomo

Un incidente inquietante si è verificato durante un normale pranzo nella Duran Central Pharmacy, una popolare tavola calda di Albuquerque, in Nuovo Messico. I clienti del locale sono stati testimoni di una rocambolesca carambola quando, il 7 gennaio, un cliente ha accidentalmente lasciato cadere una pistola nascosta nei propri pantaloni, causando un colpo che ha ferito un uomo seduto ad un tavolo vicino.

L’uomo che ha sparato è fuggito: proseguono le ricerche

L’uomo ferito, fortunatamente, non ha subito lesioni gravi. Dopo essere stato prontamente soccorso e trasportato all’ospedale locale, è stato dimesso in breve tempo. La sua identità non è stata rivelata per ragioni di privacy. Il Dipartimento di Polizia di Albuquerque ha avviato un’indagine per identificare e rintracciare il proprietario dell’arma, che ha lasciato il luogo dell’incidente senza prestare soccorso. Al momento, il sospetto è ancora in fuga, e le autorità chiedono la collaborazione della comunità per qualsiasi informazione utile.

