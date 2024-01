FOTO E VIDEO | Deposito rifiuti in fiamme a Licata: vigili del fuoco a lavoro

Squadre ancora impegnate a Licata per spegnere l’incendio che si è sviluppato presso la ditta di stoccaggio rifiuti Omnia.

Diverse squadre dei vigili del fuoco di Licata, Agrigento e Palermo sono ancora impegnate a Licata per spegnere l’incendio che si è sviluppato presso la ditta di stoccaggio rifiuti Omnia.

“Tutto sotto controllo, non c’è nessun pericolo” dice il sindaco Angelo Balsamo. “Siamo nella fase di spegnimento e i Vigili del fuoco hanno fatto un lavoro immane, ma non c’è nessun pericolo per la popolazione e sopratutto nessuno ha detto di lasciare la città come qualche voce che circola sui canali social. Non facciamo allarmismo, la situazione è sotto controllo”, ribadisce il primo cittadino che già dalle prime ore del mattino si è recato sul posto per seguire da vicino la vicenda.

L’avviso della protezione civile alla popolazione

Già nella serata di ieri la protezione civile aveva diramato un avviso alla popolazione. “Invitiamo a tenere chiuse le imposte e a raccogliere eventuali panni stesi all’esterno in attesa dello spegnimento delle fiamme”. La magistratura ha aperto un fascicolo d’inchiesta per accertarne le cause.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI