A Campofelice di Roccella è divampato un incendio in un appartamento in via Cavour. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per le fiamme divampate in un’abitazione al piano terra. È stato messo in sicurezza lo stabile e non si registrano sono feriti.