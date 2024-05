VIDEO | Turisti provano a scattare selfie con l’elefante: lui li carica

I due erano scesi dall'auto per fare delle foto con l'animale, che non l'ha presa affatto bene.

Un elefante ha caricato due turisti scesi dalla loro auto al Parco nazionale di Bandipur, in India.

Le immagini dell’elefante che carica i turisti

I due turisti erano scesi dalla loro auto per scattare dei selfie con l’animale, ma quando si sono avvicinati l’elefante ha iniziato ad aggredirli.

Il video, ripreso da una persona a bordo di un’altra auto, si vedono i due uomini correre per mettersi in salv. Uno di loro inciampa e cade, ma l’elefante non si fa “intenerire” e tenta di sferrargli un calcio, mancando per un pelo la testa. Fortunatamente l’animale viene distratto da un autobus di passaggio, per cui si gira e si allontana.