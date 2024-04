VIDEO | India, coppia di milionari regala tutto il proprio patrimonio ai passanti

Il motivo del gesto è da ricondurre al Gianismo, dunque di carattere religioso

In India, una coppia – trasportata da un carro – ha regalato ai passanti l’intero patrimonio da oltre 2 milioni di euro. Una storia incredibile, che ha come protagonisti il noto imprenditore indiano Bhavesh Bhandari e sua moglie. Il motivo del gesto è da ricondurre al Gianismo, dunque di carattere religioso.

Coppia indiana regala il proprio patrimonio: la vicenda

Secondo quanto emerso, un ruolo chiave in questa vicenda sarebbe stato ricoperto dai figli. Da tempo infatti, loro sarebbero convertiti al Gianismo, una religione che prevede la rinuncia a tutti i beni materiali. Una volta convinti i genitori, la scelta di quest’ultimi: lasciare andare via tutto il proprio patrimonio che, secondo i ben informati, vanta un netto di circa 2.4 milioni di euro. Dal video diventato virale in queste ore, si vedono proprio i due lanciare le banconote ai passanti che, sorpresi di quanto accaduto, raccolgono il denaro da terra. Nelle prossime fasi, si racconta, i due cederanno anche gli oggetti in loro possesso (cellullari, elettrodomestici).