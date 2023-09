Il fallo orribile all’ex compagno di squadra durante la partita – VIDEO

Campionato di calcio della massima divisione in Honduras, un match fra i più importanti: Marathon vs Olimpia. Il difensore ha falciato gli ex compagni di squadra

Campionato di calcio della massima divisione in Honduras, un match fra i più importanti: Marathon vs Olimpia. Il difensore, terzino destro, André Orellana, classe 2002, per fermare un avversario è intervenuto in modo falloso e crudele, atterrando non un solo giocatore ma due.

L’ex compagno di squadra

Con il suo intervento è prima saltato in aria, buttandosi in scivolata direttamente sui piedi dell’avversario a gambe tese e tacchetti spianati, falciandolo letteralmente. Il video del fallo sta facendo il giro del mondo e nessuno, ovviamente, giustifica la scivolata terrificante messa in atto dal giovane calciatore.

Tra l’altro emerge un particolare che fa riflettere, Orellana ha avuto questo comportamento terribile verso un ex compagno di squadra, anzi due – quindi con chi ha condiviso lo spogliatoio in passato – poiché è di proprietà proprio dell’Olimpia.

Per mezzo della scivolata André Orellana ha travolto due giocatori, uno è Carlos Pineda e l’altro German Mejia. L’arbitro non ci ha pensato su due volte e ha estratto il cartellino rosso.

Video: Out Of Context Football via Twitter