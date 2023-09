VIDEO | Follia in un fast food: dipendente spara a cliente che protestava per le patatine

Incredibile quanto accaduto all'interno di un fast food: una dipendente ha sparato ad un cliente che protestava per le patatine

Immagini agghiaccianti arrivano da Houston, negli Stati Uniti. All’interno di un fast food, infatti, una dipendente ha aperto il fuoco con una pistola verso un cliente che si stava lamentando per le patatine fritte. L’episodio risale al marzo 2021, con le forze dell’ordine che hanno reso pubblico il video soltanto pochi giorni fa.

La sparatoria

Anthony Ramos, originario della Florida, era andato a prendere la moglie incinta e la figlia di 6 anni all’aeroporto. Prima di tornare a casa la famiglia si era fermata a prendere da mangiare. Subito dopo aver ordinato del cibo e ricevuto quando dovuto, tra il cliente, Anthony Ramos, e la dipendente Alloniea Ford, nasce un battibecco per la mancanza delle patatine fritte

La donna, ormai accecata dall’ira, estrae un’arma dalla tasca si avvicina al finestrino e spara contro la vettura, senza per fortuna riuscire a colpirla.

La dipendente del fast food è stata condannata

Alloniea Ford è stata condannata per aggressione aggravata con arma letale. Documenti recenti rivelano che la sua libertà vigilata si è conclusa nel giugno 2023. La famiglia di Ramos ha intentato una causa contro Jack in the Box