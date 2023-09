Donna di 35 anni uccisa in strada a colpi di pistola

I carabinieri stanno cercando il marito della donna, che risulta per ora irreperibile e non più convivente della vittima

Femminicidio nella tarda serata di ieri a Castelfiorentino (Firenze), dove una donna è stata uccisa in mezzo alla strada, in via Galvani, mentre stava rientrando a casa dal lavoro. La vittima è una 35enne albanese, con regolare permesso di soggiorno, madre di due figli. L’omicidio è avvenuto poco prima delle 20 di questa sera nella zona Puppino, in una località periferica del comune.

L’allarme dopo l’esplosione dei colpi

A dare l’allarme sono stati alcuni abitanti della strada che hanno sentito l’esplosione di un colpo di arma da fuoco. Sul posto è arrivata in breve tempo un’ambulanza del 118 ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Nello stesso periodo di tempo sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Empoli. Secondo una prima ricostruzione, un uomo avrebbe atteso la 35enne e forse tra i due ci sarebbe stata una lite; poi l’uomo ha tirato fuori una pistola e ha colpito alla testa. I carabinieri stanno cercando il marito della donna, che risulta per ora irreperibile e non più convivente della vittima. Posti di blocco sono stati attivati dai carabinieri lungo le possibili vie di fuga e le ricerche sono state estese alla Valdelsa, all’area di Poggibonsi e Empoli.