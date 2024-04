VIDEO | Incendio alla Borsa di Copenaghen: la distruzione della guglia alta 54 metri

La struttura, risalente al 1640, era attualmente in fase di ristrutturazione e per questo circondata da impalcature.

Un vasto e devastante incendio è scoppiato alla Borsa di Copenaghen, lo storico palazzo costruito nel XVII secolo. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco danesi.

L’incendio alla Borsa di Copenaghen è scoppiato stamattina intorno alle otto. Secondo quanto riferito da un giornalista dell’AFP, la guglia dell’edificio, alta 54 metri, è stata distrutta dalle fiamme.

L’incendio alla Borsa di Copenaghen: l’edificio storico

L’edificio, risalente al XVII secolo, ha ospitato fino al 1974 la borsa valori danese: attualmente è designata come la sede della Camera di Commercio danese. La struttura, risalente al 1640, è in fase di restauro e per questo è circondata da impalcature.

La polizia ha dovuto bloccare alcune aree del centro città per contrastare il rogo, mentre alcune delle persone sul posto sono accorse nell’edificio per cercare di salvare opere d’arte dalle fiamme.