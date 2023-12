VIDEO | Folle inseguimento a tutta velocità: polizia tampona trattore e lo fa ribaltare

Un'auto della polizia impegnata nell'inseguimento di un uomo ha centrato in pieno il suo trattore facendolo ribaltare ad alta velocità

Una scena da film d’azione si è verificata su un’autostrada della Columbia Britannica e vede come protagonista un uomo alla guida di un trattore. L’individuo è stato ferito e poi arrestato dopo un folle inseguimento da parte della Polizia canadese.

La ricostruzione dell’inseguimento e dello scontro con il trattore

Secondo quanto riportato dai media del posto, l’uomo alla guida del trattore avrebbe fatto parte di un gruppo organizzato per manifestare contro l’insegnamento di alcuni delicati temi nelle scuole, dall’orientamento sessuale all’identità di genere. La Polizia lo avrebbe intercettato e con una volante lo avrebbe speronato con l’idea di farlo intraversare. Il trattore però, dopo essere stato colpito, si sarebbe ribaltato. Attualmente non si conoscono le condizioni dell’arrestato, ma sul luogo sono intervenuti esperti per ricostruire l’accaduto. Sui social è diventato virale un video che mostra la scena ripresa da un’altra automobile: la Polizia si sarebbe affiancata al trattore e poi avrebbe sbattuto contro il mezzo cingolato, il quale però si è ribaltato sull’asfalto. L’agente, come si vede nelle immagini, è quindi sceso e ha estratto l’uomo alla guida dall’abitacolo rovesciato per ammanettarlo.

