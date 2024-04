VIDEO | Ippopotamo passeggia in strada

Un ippopotamo va a spasso per la città. La scena è stata ripresa dal turista olandese Marco Van Hoogdalem.

Ippopotamo a spasso per la città. La scena, ripresa dal turista olandese Marco Van Hoogdalem, è stata diffusa in un video diventato virale nelle ultime ore. L’animale è stato avvistato mentre gironzolava per le strade di un villaggio abitato di Saint Lucia, in Sud Africa. La zona è vicina a iSimangaliso Wetland Park, un sito patrimonio mondiale dell’UNESCO che vanta di una delle maggiori popolazioni di ippopotami del continente africano.