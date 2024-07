VIDEO | Joe Bastianich punta sulla Sicilia per la produzione di vino: l’intervista del QdS

Puntare sui vitigni autoctoni siciliani, questo è l’intento di Joe Bastianich e Salvatore Cutrera che stanno investendo sul territorio ragusano di Chiaramonte Gulfi per creare un vino di altissima qualità. La famiglia Cutrera, nota a livello mondiale per la produzione di olio extravergine di oliva, grazie al sodalizio con Bastianich produrrà Grillo, Cerasuolo di Vittoria, Nero D’Avola e Frappato.

Le dichiarazioni di Joe Bastianich

“L’amicizia con Joe è nata quasi 30 anni fa quando da New York mi chiamò nel cuore della notte per dirmi che avrebbe voluto importare il nostro olio extravergine di oliva per i suoi ristoranti – ha detto Salvatore Cutrera -. Da quel giorno abbiamo fatto tantissime cose e trascorso diversi momenti insieme”.

“Avere l’opportunità di produrre vino in un posto così importante a livello colturale è per me un privilegio – ha detto dal canto suo Bastianich al QdS -. Un investimento importante fatto con la famiglia Cutrera per esprimere questo territorio attraverso le arti del vino”.