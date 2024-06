VIDEO | Kenya, manifestanti irrompono in Parlamento: almeno 10 morti

La polizia ha utilizzato gas lacrimogeni

Sono almeno 10 le persone morte a causa degli scontri tra polizia e manifestanti a Nairobi dove è in corso una protesta contro l’aumento dell’imposizione fiscale. I manifestanti hanno fatto irruzione in Parlamento dove è scoppiato un incendio. Anche l’edificio del consiglio comunale è in fiamme, secondo la Citizen TV.



La polizia ha utilizzato gas lacrimogeni. Secondo un paramedico sentito da Reuters finora sono stati uccisi almeno 10 manifestanti ma è probabile che il bilancio delle vittime aumenti poiché la polizia continua a lottare contro i manifestanti dentro e fuori il parlamento.

Circa 45 feriti sono stati ricoverati al Kenyatta National Hospital di Nairobi, il più grande ospedale di riferimento del paese.

