VIDEO | Operaio bloccato dalle fiamme sul tetto di un edificio: lo spettacolare salvataggio

Spettacolari immagini in arrivo dal Regno Unito e in particolare da Reading. Un video, diventato subito virale, mostra le immagini mozzafiato che vedono protagonista, suo malgrado, un operaio rimasto bloccato sul tetto di un edificio circondato dalle fiamme.

L’intervento della gru

Il video ritrae l’intervento di una gru che si alza per cercare di “agganciare” lo sfortunato operaio di un cantiere edile. Le immagini, molto simili ad un classico film d’azione, ritraggono le manovre per permettere al malcapitato di entrare in una gabbia metallica calata da un braccio meccanico. Poco dopo, l’intervento si conclude con i soccorritori che riescono a trasportare l’operaio in un posto al sicuro.

