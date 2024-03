VIDEO | Preside allontana ragazzo autistico dall’aula: scoppia la polemica

Il video diventato subito virale della preside che allontana lo studente autistico dall'aula ha scatenato una raffica di polemiche

È diventato virale e sta facendo discutere il video di un ragazzino autistico di 11 anni studente in una scuola di Afragola, in provincia di Napoli. Nel filmato, si vede l’11enne allontanato dalla preside durante un evento in palestra per la giornata contro il bullismo, avvenuto lo scorso 7 febbraio.

Una decisione motivata dal fatto che, secondo alcuni, il ragazzo stava “disturbando” gli altri partecipanti. E così – dopo le parole della dirigente scolastica che sembra dire “eccolo là”, “prof, portalo fuori per piacere” – l’insegnante lo prende per mano e lo accompagna fuori,. Sui social fanno notare che nessuno fa niente per impedirlo.

La madre dello studente: “Ho dolore dentro: il suo sorriso dava fastidio”

Questa situazione ha colpito la mamma che, dopo aver visto questo video, è rimasta sconcertata. Patrizia, che ha due bimbi autistici, dopo queste immagini si è rivolta all’associazione “La battaglia di Andrea” che ormai da anni si batte per i diritti delle persone disabili. Commentando quanto accaduto, ha dichiarato: “Ho un dolore dentro, me l’ha cacciato come un cane che stava abbaiando. Era evidentemente sorridente e felice per quel momento di socialità, è stato allontanato perché quei sorrisi a modo suo evidentemente davano fastidio”

