VIDEO | Seduto su ala aereo per ore per sfuggire ai coccodrilli, elicottero salva pilota

L'uomo, trasportato successivamente in ospedale, ha riportato solo alcune lievi ferite ma tanta, tanta paura

Lunghe, interminabili, ore di paura per un pilota statunitense con l’incubo di diventare il pasto dei coccodrilli che gli giravano intorno.

Gli alligatori

L’incredibile salvamento arriva dalla Florida: l’uomo, precipitato con il suo piccolo aereo nelle acque delle Everglades, ha trascorso nove lunghissime ore prima di ricevere soccorso. Il velivolo è caduto in una zona infestata dagli alligatori che hanno girato intorno alla loro potenziale preda prima di rimanere a bocca asciutta.

L’intervento dei vigili del fuoco

La lunga e pericolosa attesa si è conclusa positivamente con l’arrivo dei vigili del fuoco di Miami-Dade che hanno calato una corda per imbracare e tirare in salvo il pilota. L’uomo, trasportato successivamente in ospedale, ha riportato solo alcune lievi ferite ma tanta, tanta paura.

video da profilo Facebook Miami-Dade Fire Rescue