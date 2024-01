VIDEO | Terrore in un negozio: bici esplode e scatena incendio

E' diventato immediatamente virale sul web il video che immortala l'esplosione improvvisa di una bici all'interno di uno store

Paura all’interno di un negozio andato a fuoco dopo l’esplosione di una batteria di una bicicletta. Un drammatico incendio ha avvolto il “King Electronic Hub”. Un noto locale di bici elettriche nel Queens, a seguito dell’esplosione di una batteria agli ioni di litio è stato totalmente avvolto dalle fiamme. Secondo quanto riferito dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York, il rogo è scoppiato quando una batteria di una bicicletta elettrica ha iniziato a emettere fumo, per poi esplodere improvvisamente.

Bici esplode in negozio: il video è virale

Un filmato divenuto subito virale sul web immortala l’istante esatto in cui la batteria si surriscalda, con il fumo che comincia a sprigionarsi fino a culminare nell’esplosione. Le fiamme si sono rapidamente propagate nell’intero negozio, causando gravi danni alla struttura e agli articoli in vendita. Fortunatamente, il negozio era chiuso al momento dell’incidente e non ci sono state vittime o feriti. Gli investigatori stanno attualmente esaminando la dinamica dell’evento e la specifica causa tecnica che ha portato all’esplosione della batteria.