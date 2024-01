FOTO | Maltempo nel Catanese, cittadini in panne: gli interventi dei Vigili del fuoco

Condizioni meteorologiche avverse, in particolare, nella zona di Mascali, Riposto e Giarre.

Numerose le chiamate giunte in queste ore al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Catania. Avverse condizioni atmosferiche sulla costa Ionica, in particolare, nella zona di Mascali, Riposto e Giarre ha fatto registrare oltre 50 chiamate di soccorso per danni d’acqua a condomini, appartamenti e garage.

Maltempo nel Catanese: veicoli bloccati in strada

Alcune persone sono rimaste anche intrappolate all’interno delle loro autovetture ed è stato necessario soccorrerle. Sul posto stanno ancora operando le squadre dei Distaccamenti di Riposto, Acireale e Paternò.