VIDEO | Zaino in premio dopo 27 anni di lavoro senza assenze, l’amarezza di un cuoco e il lieto fine

Solo un piccolo zaino dopo quasi 30 anni di duro lavoro. E’ la magrissima ricompensa dopo una lunga carriera da dipendente di Kevin Ford, cuoco americano, che in un video pubblicato sui suoi canali social diventato subito virale, mostra tutta l’amarezza per il “premio” ricevuto dall’azienda per la quale ha lavorato senza nemmeno un giorno di assenza per malattia.

Delusione ed amarezza dopo tanti anni di lavoro

L’uomo, nelle immagini riprese dal video, mostra il contenuto piuttosto modesto trovato all’interno dello zaino: un biglietto del cinema, alcuni dolciumi e una tazza. Dopo tanta amarezza è arrivato pero’ il lieto fine alla curiosa storia: la figlia di Kevin ha avviato una campagna di raccolta fondi che ha raggiunto ben 450mila euro! L’uomo, che continua a lavorare per l’azienda che produce fast food, ha potuto comprare una casa vicino il luogo di lavoro.

video da profilo Instagram thekeep777