Finanziamento per il progetto Sciacca tutelata

Via libera da parte del ministero dell’Interno alla proposta presentata dal Comune. Pronti 150 mila euro destinati all’integrazione e al rafforzamento dell’impianto di videosorveglianza

SCIACCA (AG) – Finanziato per 150 mila euro il progetto del Comune per l’integrazione e il rafforzamento del sistema di videosorveglianza. A darne notizia sono stati nei giorni scorsi, a nome dell’Amministrazione comunale, il sindaco Fabio Termine e l’assessore alla Polizia municipale Valeria Gulotta. Entrambi i rappresentanti dell’Esecutivo, hanno inoltre espresso la propria soddisfazione per il buon esito del procedimento.

Il ministero dell’Interno ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi e il relativo finanziamento richiesto da vari Comuni, con risorse dal Pon (Programma operativo nazionale) Legalità.

Si tratta del programma a titolarità del ministero dell’Interno adottato dalla Commissione europea il 20 ottobre 2015 con Decisione C (2015) numero 7344, per contribuire agli obiettivi della strategia dell’Unione europea (Europa 2020), attraverso interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di legalità per cittadini e imprese delle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Le direttrici principali su cui si fonda la strategia del Programma Legalità posso sintetizzarsi come segue: rafforzamento delle capacità delle amministrazioni impegnate nel contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione; miglioramento delle condizioni di sicurezza di aree particolarmente vulnerabili e strategiche per lo sviluppo delle attività produttive; inclusione sociale e sostegno all’economia sociale.

In quest’ambito, c’è anche il progetto Sciacca tutelata, presentato dal Comune, tra quelli finanziati. Un’iniziativa sviluppata dal personale dipendente dell’Ente, elaborato nello specifico dall’ingegnere dell’Ufficio tecnico Alfonso Simone Vullo e con responsabile del procedimento il vice comandante della Polizia municipale Salvatore Navarra.

Sciacca tutelata potenzierà l’impianto di videosorveglianza esistente, con l’ampliamento, mediante ulteriori ripetitori del territorio comunale scoperto: un quarto ripetitore, infatti, sarà istallato a San Marco per coprire tutta l’area urbana della città.

Nello specifico, come hanno precisato dal Comune, è prevista l’istallazione di 26 telecamere (di cui cinque con lettura targhe) con particolari software di controllo e sorveglianza. L’obiettivo finale è aumentare la sicurezza dei cittadini, anche attraverso un deterrente per scoraggiare possibili attività criminali.