Telecamere nella città di Messina Denaro: fondi per 210mila euro

Il progetto per Campobello di Mazara, città dell'ex superlatitante, rientra tra i 480 finanziati dal Ministero dell'Interno.

Tornano funzionanti – dopo ben 10 anni – le telecamere e i sistemi di videosorveglianza a Campobello di Mazara (TP), la città di Matteo Messina Denaro.

Il Comune otterrà infatti un finanziamento da 210mila euro dal Ministero dell’Interno nell’ambito dei provvedimenti per il rafforzamento della sicurezza urbana.

Videosorveglianza a Campobello, città di Messina Denaro

I “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana” prevedono un finanziamento anche per la sicurezza della città del Trapanese dove l’ormai ex superlatitante Matteo Messina Denaro ha trascorso buona parte della sua latitanza trentennale.

In totale il Ministero ha previsto il finanziamento di 480 progetti e la città di Matteo Messina Denaro, quella che nascondeva la maggior parte dei covi dell’ex capomafia. In provincia di Trapani, nella graduatoria finale rientrano solo due Comuni, Campobello di Mazara e Unione dei Comuni Ericini).

Il progetto

Torneranno le telecamere per la videosorveglianza nella città di Messina Denaro, Campobello di Mazara. Il progetto dell’Amministrazione comunale prevede l’installazione di 50 telecamere da posizionare nelle principali arterie cittadine, nelle vie d’ingresso e soprattutto nei siti più “sensibili” e frequentate dalla criminalità locale. Gli impianti saranno “sensibili” e in grado di riconoscere anche volti e targhe dei veicoli.

Immagine di repertorio