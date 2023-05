Colpisce il vigile con una spranga: clochard ferito ad una gamba e a rischio linciaggio

Il senzatetto extracomunitario ha rischiato anche il linciaggio della folla

Brutto episodio di violenza davanti al Duomo di Napoli, dove un clochard ha colpito un vigile con una spranga ricevendo alcuni colpi di pistola volti a contenerne la furia. Di origine africana, il senzatetto ha colpito alla testa con una spranga l’agente. Ciò, dopo essere stato invitato ad alzarsi dal porticato dove diversi altri clochard come lui da tempo trascorrono la notte.

Tentato linciaggio

Secondo la ricostruzione fornita, l’agente, a terra, avrebbe esploso almeno sette colpi – mentre l’immigrato cercava ancora di colpirlo con un tondino di ferro di quelli che si trovano all’interno dei pilastri – ferendolo ad una gamba. A tentare di prestare soccorso, fermando l’immigrato, è stata tanta gente, mentre il vigile giaceva per terra con il volto tumefatto e numerose ferite. L’intervento della polizia in via Duomo a Napoli è stato richiesto anche per evitare il linciaggio ai danni di dell’immigrato senza fissa dimora