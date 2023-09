Furto incredibile in via Campolo, vigili del fuoco derubati mentre soccorrono anziana

I ladri avrebbero rubato degli attrezzi mentre i pompieri di Palermo erano impegnati a soccorrere un'anziana svenuta in casa.

Vigili del fuoco soccorrono una donna anziana svenuta in casa e vengono derubati: è accaduto nelle scorse ore a Palermo, in via Campolo.

Ancora da confermare la dinamica esatta di quanto accaduto. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei responsabili.

Vigili del fuoco derubati durante soccorso a Palermo

Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero approfittato dell’assenza dei pompieri – impegnati a soccorrere una donna colta da malore in casa, che non rispondeva a parenti e vicini in quanto svenuta – e avrebbero rubato alcuni attrezzi dei vigili del fuoco. Nello specifico, si tratterebbe di un tranciatore e di una moto sega, usati dai pompieri per salvare la malcapitata.

I sindacati dei vigili del fuoco hanno commentato così la vicenda: “È assurdo che possano capire queste cose. Lo diciamo non tanto ai ladri, ma a quanti acquistano questi attrezzi al mercato nero. Sono per noi strumenti importanti che utilizziamo per salvare le persone. Se i ladri non comprendono queste cose spero lo capiscano chi compra questi strumenti per noi importantissimi”.

Immagine di repertorio