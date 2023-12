Vile gesto a Natale, rubata statua presepe da chiesa di Messina

Il parroco si è accorto del furto e lo ha segnalato alla polizia municipale. Al via le indagini per risalire all'identità degli autori

Ladri in azione in una chiesa di Messina. Ignoti hanno portato via una statua di un Re Magio che decorava il presepe davanti la chiesa del Carmine.

La segnalazione del parroco

Il parroco si è accorto del furto e lo ha segnalato agli agenti della polizia municipale. Indagini in corso per risalire all’identità degli autori del vile gesto.