“Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso”, fan pronti per il finale di stagione: anticipazioni

L'amata fiction di Rai 1 arriva alla fine della prima stagione, ma si parla già di un seguito: le anticipazioni dell'ultima puntata, in onda su Rai Uno giovedì 10 novembre.

“Vincenzo Malinconico – avvocato d’insuccesso”, giunto alla sua ultima puntata in onda stasera 10 novembre, è stata una scommessa vinta. La serie si appresta alla sua conclusione con la quarta e ultima puntata, ma è pur vero che i telespettatori l’hanno premiata confermando numeri alti in fatto di ascolti e share, nonostante forti competitors.

Eppure, la storia di un avvocato ordinario che non si prende molto sul serio – nato dalla penna di Diego De Silva e interpretato da Massimiliano Gallo – non solo piace, ma ha conquistato l’attenzione di tantissimi.

“Vincenzo Malinconico – avvocato d’insuccesso”, le anticipazioni dell’ultima puntata

Giovedì 10 novembre su Rai Uno, dalle ore 21.25, andrà in onda l’ultima puntata della serie e ci si aspettano sorprese e risvolti.

Nel primo episodio intitolato “Divorziare con stile”, ritorna il personaggio di Teicheué, che è apparso già nelle prime puntate. Durante l’interrogatorio, Teicheué ribadisce di non avere alcuna responsabilità. Anzi sostiene di essere stato incastrato. Per uscirne pulito, chiede all’avvocato Malinconico di difenderlo.

Quest’ultimo, però, ha ben altro a cui pensare. Dal punto di vista personale con Alessandra Persiano procede tutto benissimo. L’arrivo di Alf, però, destabilizza gli equilibri creati. Alessandra Persiano si sente travolta. È insicura e non sa a che punto è della sua vita.

L’avvocato Persiano, inoltre, prenderà in seria considerazione la proposta ricevuta da un importante studio legale di Milano. Se ciò dovesse accadere, per l’avvocato Persiano sarebbe un salto di qualità a livello professionale, ma le toccherebbe lasciare Malinconico. E ciò sarebbe una disfatta a livello professionale. Mentre lo stesso Malinconico assapora il pericolo di perdere la sua compagna, fa capolino nella sua vita Veronica Starace Tarallo. Quest’ultima è la moglie di un potente avvocato e chiede a Malinconico di assisterla nella causa di separazione dal marito.

In “Ritornerai (Yes I know my way)”, titolo del secondo episodio, Malinconico è nei guai. L’avvocato Starace Tarallo vuole vincere la causa di separazione. È senza scrupoli e vuole usare ogni mezzo per riuscirci. Per tale ragione, all’avvocato Malinconico offre una somma di denaro consistente con una richiesta: rinunciare al mandato datogli dalla moglie e non difenderla più.

Malinconico non è tipo da scendere a tali compromessi, ma ha un problema ancora più grave. La signora Starace Tarallo prova attrazione nei suoi confronti e fa di tutto per farlo capitolare. Ma si sa: nel cuore di Malinconico c’è spazio solo per Alessandra Persiano.

Come vedere i due nuovi episodi e i rumors sulla seconda stagione

La serie è trasmessa su Rai Uno ma è disponibile anche su RaiPlay, dove è possibile rivedere e recuperare tutte le puntate e qualche clip esclusiva.

Per quanto riguarda il successo della serie, ci sono buone notizie per i tanti appassionati. Visto il riscontro positivo ottenuto dalle prime quattro puntate, Diego De Silva ha rivelato: “Siamo già al lavoro per una seconda stagione, i risultati sono incoraggianti”.

Insomma, non è un addio ma solo un arrivederci all’Avvocato Malinconico.

Sandy Sciuto