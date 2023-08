L’ippica siciliana piange la scomparsa di Vincenzo Pampillonia: ecco chi era

Lutto alla Favorita, proprio in questi giorni il campione di ippica avrebbe compiuto 75 anni.

Il mondo dell’ippica palermitana piange la scomparsa di Vincenzo Pampillonia, che proprio questo agosto avrebbe compiuto 75 anni.

Diversi i messaggi di cordoglio da parte di tutti gli appassionati di ippica e di tutti gli amici sui social.

Morto Vincenzo Pampillonia, una vita per ippica

Proprietario e gentlemen driver fino al 2016, nella sua lunga esperienza nel mondo dell’ippica ha riportato 171 vittorie all’attivo. Assieme ai suoi familiari, in particolare i fratelli Salvatore e Antonello, ha dedicato l’intera vita alla sua passione.

Il funerale si è svolto alle 9 di questa mattina. Il corteo funebre è passato dall’ippodromo della Favorita per rendere omaggio alla sua grande passione.

Su Facebook sono numerosi i messaggi per fare le condoglianze alla famiglia del 75enne: “Apprendiamo con profonda tristezza della scomparsa di Vincenzo Pampillonia, proprietario, gentleman (171 le vittorie all’attivo) che insieme ai suoi familiari ha sempre portato e manifestato l’amore per l’ippica. Ai fratelli Salvatore ed Antonello e a tutti i familiari le più sentite condoglianze dagli addetti ai lavori e di tutti gli appassionati. Vogliamo ricordare Vincenzo in questa foto d’epoca del 4 maggio 2013 vittorioso alla guida di Mirus Caf”, si legge nel post dell’amico Giuseppe Mangano.

Fonte foto: Facebook – Giuseppe Mangano