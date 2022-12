Vino, Menfi si prepara a un 2023 da protagonista

Menfi è ufficialmente Città Italiana del Vino

MENFI (AG) – Il legame tra Menfi e la vitivinicoltura ha radici nella storia secolare delle civiltà che si sono succedute in questo incredibile e particolare angolo della Sicilia Sud occidentale: Menfi è ufficialmente Città del Vino dopo la decisione della commissione giudicatrice che ha esaminato tutti i dossier delle altre candidature pervenute alla segreteria dell’Associazione nazionale, è stato effettuato il passaggio di consegne nel corso della Convention d’Autunno delle Città del Vino alla quale hanno partecipato per il Comune di Montevago il vice sindaco Vincenzo Infranco, per Sambuca di Sicilia il sindaco Leo Ciaccio e il direttore del distretto della strada del vino Gori Sparacino.

“Sono davvero onorata di rappresentare non solo Menfi ma tutto il territorio del Belìce – racconta il sindaco Marilena Mauceri – è un’occasione unica per valorizzare la nostra identità, legandola alle tradizioni di una comunità che fonda nell’enogastronomia e nell’agricoltura i suoi valori di riferimento”.

La Fondazione Inycon (di cui il sindaco Mauceri è anche presidente), con l’ausilio del Prof. Giovanni Ruggieri (docente di economia del turismo Università degli studi di Palermo) ha supportato il dossier per la candidatura: il Comune di Menfi sovrintenderà la logistica e sarà propulsore delle diverse attività in programma sul territorio grazie anche a un calendario unico condiviso con le città delle Terre Sicane (oltre Menfi, Santa Margherita di Belìce, Montevago, Contessa Entellina, Sciacca e Sambuca di Sicilia). Da Inycon al premio internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa, dalla vendemmia nei vigneti del Parco Archeologico di Selinunte a un evento dedicato al carciofo spinoso di Menfi (presidio Slow Food): “Questo importante riconoscimento – racconta Marilena Barbera, viticoltrice e presidente di Sistema Vino – è frutto della tradizione agricola di Menfi e di tutti i viticoltori che hanno fatto grande questo territorio straordinario che può vantare un’incredibile diversità di micro terroir con vigneti che dal mare si estendono fino ai boschi”.

Menfi “Città Italiana del Vino” 2023 aprirà la strada a interventi che abbiano sostenibilità economica e temporale, con l’augurio che possano negli anni consolidare il posizionamento della città di Menfi (già assegnataria di un totale di 26 bandiere blu assegnate nel tempo e il recente riconoscimento della bandiera verde) e dell’area delle Terre Sicane, come polo di studio e sperimentazione nel settore del turismo e del vino: “Un piccolo paese che ha saputo rinascere dalle macerie di un terremoto e di un passato sicuramente non facile – dichiara Alessio Planeta, amministratore delegato di Planeta – con un presente dove il vino è valore fondamentale e insieme al vino oggi, l’enoturismo e la fruizione di un mare splendido”.

Menfi è la terza Città Italiana del Vino dall’istituzione di questo appuntamento annuale ideato nel 2020 dall’Associazione Città del Vino; segue Duino Aurisina e Barolo che fu nominata per la prima edizione nel 2021.