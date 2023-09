Violenta aggressione ai danni di un giovane a Vittoria, disposto Dacur

Vietato al 18enne l’accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento

Ha suscitato scalpore e indignazione il gravissimo episodio di violenza registrato la settimana scorsa a Vittoria. L’autore della violenta aggressione, che per motivi futili si era scagliato con violenza contro un coetaneo all’interno dei locali di un distributore automatico di bevande nella centrale via Adua, è stato identificato e denunciato a seguito delle indagini degli agenti del commissariato di Vittoria.

Il provvedimento

Al giovane è stata applicata la misura di prevenzione normativamente prevista, del divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto Dacur. Con tale provvedimento il questore ha vietato al 18enne, per ragioni di sicurezza, l’accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento ricompresi in un “quadrilatero” del centro abitato di Vittoria.