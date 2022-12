Lite per l’uso del bagno in centro d’accoglienza, colpi di sedia in testa: 30enne in ospedale

Un gesto violento per futili motivi, interviene la polizia in un centro accoglienza di Agrigento.

Lite per l’utilizzo del bagno e colpi di sedia: è accaduto in un centro d’accoglienza per migranti al Quadrivio Spinasanta di Agrigento.

L’incredibile vicenda è avvenuta ieri mattina e ha provocato il ferimento di una donna, una 30enne di origine tunisina, finita in ospedale dopo la violenta lite.

Lite e colpi di sedia: donna finisce in ospedale

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio degli inquirenti, la lite tra due donne sarebbe scoppiata in seguito a una discussione per l’utilizzo del bagno del centro d’accoglienza. Una 30enne di origine nigeriana, in quei momenti concitati, avrebbe perfino afferrato una sedia per poi spaccarla in testa a una coetanea ospite del centro.

Un gesto violento per futili motivi, che ha provocato delle ferite alla testa della vittima. Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’accaduto, sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti di Agrigento. La malcapitata, trasferita all’ospedale San Giovanni di Dio, avrebbe riportato un brutto trauma cranico. Fortunatamente, però, non sarebbe in pericolo di vita.

Per la presunta autrice del terribile gesto potrebbe scattare la denuncia per lesioni personali, qualora la vittima decidesse di presentare una querela formale.

Immagine di repertorio