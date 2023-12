Violento impatto tra due auto sulla provinciale 34 nel Ragusano: ferito 24enne

Sul posto sono intervenuti prontamente i medici del 118 che hanno traportato il 24enne all'ospedale di Modica

Incidente stradale questa mattina (27 dicembre) sulla strada provinciale 34 Rosolini-Modica nei pressi dell’incrodio di Cava Ispica, in provincia di Ragusa. Per cause ancora da chiarire due automobili si sono scontrate e, nel violento impatto, è rimasto un 24enne.

L’intervento del 118

Lo scontro che ha coinvolto le due vetture si è verificato all’altezza del chilometro 9. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno traportato il 24enne all’ospedale di Modica. Presenti sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi.