Violento scontro frontale tra motocicletta e motoape a Gela, tre feriti

Ad avere la peggio l'uomo alla guida del veicolo a due ruote. Sul posto gli agenti della polizia municipale per chiarire la dinamica

E’ di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in via dell’Acropoli a Gela, in provincia di Caltanissetta. Secondo le prime informazioni, per cause ancora da accertare, una motoape si sarebbe scontrata frontalmente con una motocicletta. Ad avere la peggio l’uomo alla guida del veicolo a due ruota, finito a terra.

L’intervento dei medici

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti. Presenti anche gli agenti della polizia municipale per chiarire la dinamica del sinistro.