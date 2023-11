Violenza sulle donne, “sì” al contrasto con il fondo Women for Women: come partecipare

Il fondo Women for Women durante tutto l’anno sostiene organizzazioni attive nella tutela ed empowerment femminile.

Il fondo Women for Women è nato nel 2022 su iniziativa di 10 donne che hanno scelto di unire competenze e risorse per aiutare donne in difficoltà ad uscire da qualsiasi forma di prevaricazione di genere.

L’impegno del fondo

Tra le leve di contrasto alla violenza contro le donne, le partecipanti del Women for Women hanno scelto di operare soprattutto sull’emersione della violenza e sull’indipendenza economica delle donne. Il fondo sostiene associazioni che lavorano sulla prevenzione e sull’accompagnamento di donne in difficoltà a ricostruire la propria consapevolezza e autonomia.

Sabato 25 novembre ricorre la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, ma l’impegno occasionale e legato ad una singola data non è sufficiente. Il fondo, infatti, durante tutto l’anno sostiene organizzazioni attive nella tutela ed empowerment femminile.

Come prendere parte al fondo

Se è vero che tanto è stato fatto e che la condizione delle donne è migliorata, le notizie di cronaca recenti, ma non solo, ci dimostrano che la strada è ancora lunga e in salita.

Il Women for Women è uno dei fondi di Fondo Filantropico Italiano, nasce con una durata pluriennale perché sa che l’impegno continuativo è fondamentale e necessario, aspira a raggiungere sempre più organizzazioni e donne per avere un’azione ancora più capillare e incisiva. Chi fosse interessato a partecipare all’iniziativa, è possibile scrivere a women@fondofilantropicoitaliano.it.