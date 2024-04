Aggressione brutale davanti al Teatro Massimo, 16enne pestato in strada: è “caccia” al branco

Un nuovo episodio di aggressione nel capoluogo siciliano. Ancora una volta giovanissimi i protagonisti.

Ennesimo episodio di violenza a Palermo, dove un giovane di appena 16 anni è stato vittima di una brutta aggressione davanti al Teatro Massimo.

È accaduto nel weekend, nella notte tra sabato e domenica. Sono ancora in corso le indagini su quanto accaduto.

L’aggressione davanti al Teatro Massimo di Palermo

Secondo una prima ricostruzione, un “branco” di giovani avrebbe attaccato – presumibilmente per futili motivi – il 16enne. La vittima avrebbe urtato con la spalla un giovane mentre passeggiava con un amico. E questo avrebbe scatenato la furia di un gruppo di ragazzi, che avrebbero gettato il 16enne a terra e lo avrebbero colpito ripetutamente con calci e pugni. Uno degli aggressori avrebbe perfino rotto una bottiglia con l’intenzione di ferirlo con questa.

Gli aggressori, notati da alcuni passanti, si sarebbero dati alla fuga.

Le indagini

La vittima dell’aggressione è finita all’ospedale Civico, con la mandibola fratturata e diverse ferite su tutto il corpo. Ha denunciato quanto accaduto e adesso i carabinieri stanno indagando su quanto accaduto, con il supporto delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Il caso del rider

Una seconda aggressione si era registrata, sempre a Palermo, pochi giorni fa. Vittima un giovanissimo rider, “colpevole” di non aver accettato dei soldi falsi per consegnare delle pizze e delle bibite a un gruppo di ragazzi. Gli aggressori lo avrebbero picchiato perfino con un casco e avrebbero dato calci e pugni anche gli amici del fattorino, intervenuti ovviamente in suo soccorso.

