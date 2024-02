Violenza sessuale a Terme Vigliatore, 38enne in manette

La vittima, tutelata dall'azione tempestiva dei militari dell'Arma, ha ricevuto supporto e assistenza a seguito dell'arresto

Eseguita una ordinanza di custodia cautelare in carcere per un cittadino marocchino di 38 anni, da parte dei carabinieri della stazione di Terme Vigliatore per atti persecutori e violenza sessuale su una giovane donna. Gli investigatori hanno svolto un ruolo determinante nell’indagine, che ha portato all’arresto del nordafricano accusato di aver commesso reati gravi contro la sicurezza e l’integrità di una donna. La vittima, tutelata dall’azione tempestiva dei militari dell’Arma, ha ricevuto supporto e assistenza a seguito dell’arresto.

Violenza sessuale a Terme Vigliatore, l’uomo non accettava i continui rifiuti della ragazza

Dopo l’arresto è stato tradotto in carcere a Barcellona per rispondere delle accuse a lui contestate. L’uomo di Casablanca le inviava innumerevoli messaggi molesti nel convincerla ad

incontralo e iniziare una relazione con lui. Nonostante i ripetuti no della ragazza, le chiedeva con insistenza di avere rapporti sessuali offrendole anche del danaro.

La violenza sessuale in un fabbricato occupato abusivamente

In diverse occasioni si avvicinava per cercare di convincerla a passare del tempo con lui. In un episodio , l’indagato la inseguiva mentre era in sella alla sua bici elettrica sulla statale 113 e dopo averla raggiunta, dapprima la faceva cadere sul selciato e poi la costringeva, puntandole un coltello ai fianchi , ad entrare in un fabbricato situato nelle vicinanze che lui stesso occupava abusivamente. Dentro l’alloggio l’aggressore avrebbe compiuto atti di violenza.

