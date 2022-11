“Mi ha violentato per 9 anni”: giovane denuncia un prete, ancora una storia di abusi in Sicilia

Il dramma di un ragazzo di 21 anni di Francofonte in provincia di Siracusa. Il sacerdote dipende dall'Eparchia di Piana degli Albanesi. Oggi un'inchiesta del QdS sui casi di pedofilia

La denuncia è drammatica. Un giovane di 21 anni ha raccontato di aver subito abusi sessuali per nove anni da un prete di Francofonte, in provincia di Siracusa. Il giovane si è rivolto alla Squadra Mobile di Siracusa, svelando il suo dramma e le violenze subite dall’età di 9 anni fino ai 18 anni.

La nota della Curia

Sul caso la Curia di Siracusa ha tenuto a precisare in una nota che “il sacerdote dipende dall’Eparchia di Piana degli Albanesi“. Il ragazzo si era rivolto all’arcivescovo di Siracusa perché, come il prete accusato, è di Francofonte. Nella nota della Curia si aggiunge: “Quando l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, ha ricevuto la denuncia ha immediatamente avviato, agendo per delega, un procedimento penale canonico nei confronti del sacerdote. Il sacerdote, adesso in pensione, è residente nella Diocesi di Siracusa senza alcun incarico. Lo scorso 31 ottobre il vescovo di Piana degli Albanesi ha già adottato nei suoi confronti un provvedimento di interdizione dall’esercizio pubblico del ministero”.

L’inchiesta del QdS

Un’inchiesta del QdS oggi accende i riflettori sul fenomeno della pedofilia negli ambienti clericali, in attesa che il 18 novembre la Cei renda noto l’esito di due indagini interne effettuate dalle diocesi italiane. Una dovrebbe contenere le segnalazioni di abusi fatte agli sportelli di ascolto dei centri fragilità diocesani da quando sono entrati in funzione (due anni), l’altra dovrebbe contenere le segnalazioni fatte alle diocesi negli ultimi venti anni.