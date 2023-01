Violenza sessuale su studentessa, Cristiano Lucarelli difende il figlio: “E’ innocente”

L'ex allenatore del Catania difende via social, con un video pubblicato su Instagram, il figlio arrestato col compagno di squadra per stupro

“Pensavate che mi nascondessi, che scappassi – ha detto l’ex allenatore del Catania – , che non ci mettessi la faccia. Mi dispiace deludervi, ma la faccia ce l’ho sempre messa per tante cose, figuriamoci se non ce la metto per una cosa che ho creato io, per un ragazzo che ho educato e cresciuto io, trasmettendogli valori di grande orgoglio, di tolleranza, di contrarietà a ogni forma di violenza, soprattutto verso le donne”. Inizia così il post dell’ex calciatore che scrive: “La faccia sempre e comunque”.

“Si rischia di dare giudizi troppo affrettati”

Lucarelli si dice convinto dell’innocenza del figlio e aggiunge che “dopo aver letto gli atti, rafforzo ancora di più l’idea”. Poi l’invito a stare calmi con i commenti, “perché non è neanche una sentenza di primo grado, siamo alle indagini preliminari”, e parla del “processo mediatico” che “era quello che ci spaventava, perché l’ argomento è sensibile e si rischia di dare giudizi troppo affrettati”.