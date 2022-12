Virginia Raffaele, grande performer con Samusà: al Biondo fino al 22 dicembre

Due ore di risate senza sosta, di fronte a quella che senz'altro una delle più interessanti attrici della scena italiana.

Due ore di risate senza sosta, di fronte a quella che senz’altro una delle più interessanti attrici della scena italiana. Virginia Raffaele con il suo spettacolo Samusà – da domani fino al 22 dicembre in scena al biondo di Palermo – ha incantato la platea catanese.

Uno spettacolo molto divertente, con una Raffaele grade performer: balla, canta, recita, interpreta, strappando sempre una risata dalla platea, con cui l’artista dialoga.

Lasciate in un angolo le imitazioni, una Patty Pravo in forma di Brucaliffo e una folla di voci femminile che irrompono sul finale, la Raffaele dà vita ai suoi ricordi, l’infanzia e il luna park, in personaggi che esaltano una mimica e una abilità interpretativa degna del miglior teatro.