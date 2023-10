West Nile, nuovo decesso in Italia causato dal virus: è un uomo di 80 anni

C'è un nuovo caso di morte causata dal West Nile, si tratta di un anziano di 80 anni che aveva contratto recentemente il virus.

Un uomo di 80 anni è morto nei primi giorni di settembre 2023 all’ospedale Carlo Poma di Mantova dopo aver contratto il virus West Nile. Lo riportano i colleghi de “La Gazzetta di Mantova”.

West Nile, 14 casi accertati a Mantova

L’uomo risiedeva nell’Asolano e si tratta della seconda vittima del virus in zona, dopo il decesso avvenuto ad agosto 2023 che ha interessato un altro anziano, un uomo di 86 anni di Acquanegra. Complessivamente, sono 14 i casi di febbre del Nilo accertati a Mantova.

In base ai dati contenuti nell’ultimo bollettino diffuso dall’Istituto superiore di Sanità il 28 settembre, a Mantova e provincia le forme neuroinvasive sono state nove. Due i decessi, quattro i soggetti guariti e tre quelli ancora sotto controllo.

West Nile, cos’è e come si trasmette

La malattia viene causata dal virus West Nile, un virus della famiglia dei Flavivirida che è stato isolato per la prima volta in Uganda nel 1937. La malattia prende il nome dal distretto West Nile dove è stata riconosciuta ed è attualmente diffuso in Africa, America, Asia Occidentale, Australia ed Europa.

La trasmissione del virus avviene attraverso gli uccelli selvatici e le zanzare, queste ultime principalmente del tipo Culex. La malattia non si trasmette da persona a persona attraverso il contatto con le persone che sono state interessate dall’infezione.