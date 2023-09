Stupro di gruppo a Palermo, si fanno avanti altre vittime che non trovano il coraggio di denunciare

La vittima dello stupro di Palermo adesso ha dichiarato battaglia, sui social è attiva e grazie alla sua presenza le arrivano tanti messaggi

“Mi scrivono delle ragazze che hanno subito violenza come me e mi dicono: avrei voluto avere la tua forza di denunciare”. A raccontarlo, nel corso di una live sui social, è la ragazza di 19 anni che ha denunciato uno stupro di gruppo avvenuto a Palermo lo scorso 7 luglio.

La battaglia della vittima

Poi, parlando della sua presenza sui social, e delle numerose critiche ricevute, la giovane dice: “Io non ho mai chiesto a nessuno di seguirmi, non mi importa. Sono sempre persone dietro uno schermo che non conosco. Parlo perché voglio semplicemente trasmettere i miei ideali. Non c’è un secondo fine”.