Vittoria, in auto con 100mila euro in contanti: denunciato per riciclaggio

In auto con circa 100mila euro. Un 35enne è stato denunciato a Vittoria, nel Ragusano, dai carabinieri per ricettazione. I militari lo hanno fermato mentre a bordo di un’auto percorreva a velocità sostenuta via Paolo Enrico. Durante il controllo l’uomo, che era in compagnia del figlio 15enne, si è mostrato nervoso, insospettendo i militari che hanno deciso di controllare anche il veicolo. Sul sedile posteriore hanno trovato una busta con numerose mazzette di banconote di vario taglio per un totale di circa 100mila euro, confezionate in buste di plastica sottovuoto, sulla cui provenienza il 35enne non ha saputo fornire alcuna giustificazione.

Nell’abitazione dell’automobilista i carabinieri hanno trovavano una macchina contasoldi, due macchine per il sottovuoto e numerose buste di plastica trasparenti compatibili con quelle delle mazzette di denaro. I soldi sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato per riciclaggio.