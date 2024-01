Vittoria, la cooperativa “Volta pagina” al Teatro Tenda di Ragusa

L’incarico, commissionato dal Comune di Ragusa, permette l’avvio al lavoro di due operatori. I soggetti coinvolti si occuperanno della pulizia straordinaria della struttura nella città iblea

RAGUSA – Avevamo già parlato della cooperativa sociale ‘Volta pagina’ di Vittoria e del progetto ‘Tuttiafare’ che offre una reale occasione di inserimento nel mondo del lavoro a soggetti affetti da problemi psichiatrici. I ragazzi della cooperativa hanno ottenuto in questi giorni un nuovo incarico: dopo i lavori svolti per il Comune di Vittoria, questa volta è il Comune di Ragusa ad aver commissionato loro la pulizia straordinaria del Teatro Tenda.

L’incarico, che consente di avviare al lavoro due operatori della cooperativa sociale, rappresenta un piccolo ma significativo passo avanti nella conquista dell’integrazione sociale attraverso il lavoro ‘vero’, non assistenziale, come stabilisce la stessa mission dell’associazione.

“Tuttiafare – ha sottolineato il dirigente amministrativo della cooperativa e responsabile del progetto in questione, Rodolfo Ficicchia – è una dimensione della salute mentale, non un’attività ludica, ricreativa ma la piena attenzione all’autorealizzazione del soggetto in difficoltà, alimentandone sia le capacità tecniche che le competenze sociali. Il lavoro, insieme alla salute e alle affettività, risulta essere la massima espressione dei concetti di Abraham Maslow sin dal 1954”.

Il lavoro diviene il veicolo principale della riabilitazione psichiatrica

“Per Tuttiafare, impresa fondata dalla comunità Palcoscenico 180, il lavoro diviene il veicolo principale della Riabilitazione psichiatrica, un modello motivazionale dello sviluppo umano basato sui veri bisogni”.

L’obiettivo è creare opportunità di lavoro significative e promuovere l’integrazione sociale attraverso l’impiego, dimostrando che il lavoro ‘vero’ è una risorsa preziosa per ogni membro della comunità. Il progetto ‘Tuttiafare’ – ha aggiunto Ficicchia – dà concretezza al proprio motto ‘Insieme si può’. Un progetto, questo, che offre a soggetti in cura presso il dipartimento di Salute mentale di Vittoria un’opportunità reale di sviluppo personale, di autorealizzazione e di partecipazione attiva alla vita della comunità attraverso il lavoro”.

“Questo progetto va oltre la pulizia di un teatro, è un modo per contribuire a sostenere e promuovere un approccio inclusivo e solidale, in un reale processo di scambio e di crescita reciproca. Vogliamo ringraziare il Comune di Ragusa, e in particolare – ha proseguito il dirigente della cooperativa – il sindaco Giuseppe Cassì e i dirigenti delle Politiche sociali e della direzione Bilancio per aver creduto nel nostro progetto sociale e averci dato questa opportunità”.

Non è comunque la prima volta che il Comune di Ragusa promuove progetti del genere: già un anno fa, nel gennaio 2023, l’ente ibleo ha avviato al lavoro cinque persone e nel marzo successivo è stata impegnata nei lavori di pulizia della piscina comunale di Ragusa. Il nuovo incarico, dunque, si configura come un positivo riconoscimento del lavoro già svolto.