Vittoria del centrodestra alle regionali in Lazio e Lombardia: Fontana bis con il 54%

"Credo che il risultato sia stato abbastanza chiaro", ha detto il governatore della Lombardia. "Corsa breve ma molto intensa", commenta Rocca

La vittoria del centrodestra alle elezioni regionali in Lazio e Lombardia è matematica e ufficiale, sebbene non sia ancora terminato lo scrutinio delle schede a quasi 12 ore dalla chiusura dei seggi.

In Lombardia sono definitivi i risultati in 9.238 sezioni su un totale di 9.254. Il candidato del centrodestra, Attilio Fontana, governatore uscente, ha ottenuto finora 1.771.531 voti, equivalenti al 54,68 per cento delle preferenze. Pierfrancesco Maiorino, sostenuto dalla sinistra e dal M5S, ha ottenuto 1.099.355 di preferenze (33,93%). Seguono Letizia Moratti (320.018 voti , 9,87%) e Mara Ghidorzi (49.469 voti e 1,53%).

Lazio, oltre il 53% preferenze per Rocca

Nel Lazio scrutinate 5.255 sezioni su un totale di 5.306. Saldo in testa il candidato del centrodestra Francesco Rocca con 923.990 voti (53,83%). Dietro Alessio D’Amato sostenuto dal centrosinistra (575.513 voti, 33,53%) e Donatella Bianchi, sostenuta dal M5s (10,76%).

Lombardia, Fontana “vittoria di squadra”

“Credo che il risultato sia stato abbastanza chiaro e abbia ribadito la scelta dei cittadini lombardi a favore della mia persona e, soprattutto, a favore della proposta del centrodestra”. Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato i risultati non ancora definitivi delle elezioni regionali, che lo vedono nettamente in testa. “Si è trattato sicuramente di una vittoria di squadra, portata avanti in maniera coesa, con tanta determinazione. Una vittoria che è andata a toccare tutti i territori”, ha detto Fontana, che ha sottolineato anche “il grande dialogo che si è avuto con tutti i componenti di questa grande Regione. Una vittoria che ha sottolineato la concretezza dell’attività che abbiamo portato avanti in questi anni”.

Lazio, Rocca: “Grande emozione e soddisfazione”

“Una grande emozione e soddisfazione. È stata una corsa breve ma molto intensa. Insieme a questa soddisfazione prevale il senso di responsabilità per risollevare una sanità che mortifica la dignità dei cittadini. Il primo compito è quello di risollevare la sanità’’. Così Francesco Rocca, neo eletto presidente della Regione Lazio, dal palco del suo comitato elettorale all’Eur.

Salvini esulta “Vittoria”, Tajani “Siamo soddisfatti”

Il centrodestra fa ‘doppietta’ nel Lazio e in Lombardia. Bastano gli exit poll per capire che la vittoria è comoda e netta. I leader non attendono neanche i dati consolidati per esultare. Il primo a gioire su Twitter è Matteo Salvini (“Vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio”). “Se gli exit poll rispondono a verità, c’è un successo del centrodestra nel Lazio molto consistente e anche in Lombardia”, gli fa eco il numero due di Fi, Antonio Tajani, che commenta a caldo: “Questo significa che si tratta anche di un voto di fiducia al governo di centrodestra, siamo soddisfatti”. Fratelli d’Italia sceglie Francesco Lollobrigida come volto tv e il ministro dell’Agricoltura, uno dei fedelissimi di Giorgia Meloni, non ha dubbi: “Se confermato, questo è un dato superiore anche rispetto alle elezioni politiche, conseguito tre mesi fa. Un apprezzamento che cresce”.